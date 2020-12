Vite al limite su Real Time: la storia di Gideon Yeakley (Di martedì 8 dicembre 2020) Il giorno 20 giugno 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista Gideon Yeakley. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di un uomo padre di famiglia che si è impegnato a fondo nella sua missione di perdere peso con un epilogo a sorpresa. Vite al limite – Gideon Yeakley Gideon, il protagonista, ha 33 anni, vive a Mustang nello stato dell’Oklahoma, e all’inizio del suo percorso pesa ben 295 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati ottimi, perdendo 100 kg per arrivare a 195 chilogrammi. Gideon Yeakley oggi ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 8 dicembre 2020) Il giorno 20 giugno 2016 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 4 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di un uomo padre di famiglia che si è impegnato a fondo nella sua missione di perdere peso con un epilogo a sorpresa.al, il protagonista, ha 33 anni, vive a Mustang nello stato dell’Oklahoma, e all’inizio del suo percorso pesa ben 295 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati ottimi, perdendo 100 kg per arrivare a 195 chilogrammi.oggi ...

MirkoThePanda : 'Non guardare Vite al limite su Real Time' ???? #GFVIP #GFVIP5 - zazoomblog : Annjeannette Whaley di Vite al limite: irriconoscibile causa al programma - #Annjeannette #Whaley #limite: - ilcuoreinmano : Che angoscia guardare VITE AL LIMITE - martinapertici2 : @marycostanzi il gf solo perchè lindsay di vite al limite è morta e , trovandomi destabilizzata, non sapevo cosa mettere - Carlazamponi1 : Real time. Vite al limite.. Come vivere sensa Pierpaolo cit. Ex moglie di Briatore #GFVIP -