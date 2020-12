Venezia allagata, Mose non attivato. ‘Serve previsione di acqua a 130 centimetri. Ormai fuori tempo massimo quando situazione è cambiata’ (Di martedì 8 dicembre 2020) Pioggia, acqua alta, Venezia allagata. E il Mose? Non è stato messo in funzione. Motivo? Le previsioni non hanno previsto. È quanto accaduto oggi nel capoluogo del Veneto, di nuovo sott’acqua nonostante la recente inaugurazione del sistema che salva il centro storico dalle maree. Alle 14 l’acqua alta ha toccato una massima di 122 centimetri, con il Centro maree del Comune che ha diramato un avviso che parla di condizioni meteo in peggioramento, prevedendo per le 16.40 un picco di massima di 145 centimetri. Perché il Mose non è stato azionato? “Siamo in una fase sperimentale, nella quale si alza quando c’è una previsione di 130 centimetri: l’allerta viene data 48 ore prima, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Pioggia,alta,. E il? Non è stato messo in funzione. Motivo? Le previsioni non hanno previsto. È quanto accaduto oggi nel capoluogo del Veneto, di nuovo sott’nonostante la recente inaugurazione del sistema che salva il centro storico dalle maree. Alle 14 l’alta ha toccato una massima di 122, con il Centro maree del Comune che ha diramato un avviso che parla di condizioni meteo in peggioramento, prevedendo per le 16.40 un picco di massima di 145. Perché ilnon è stato azionato? “Siamo in una fase sperimentale, nella quale si alzac’è unadi 130: l’allerta viene data 48 ore prima, per ...

