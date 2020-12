Tavola delle feste | in un libro le case da sogno di 20 esperti di convivialità

Leggi su iodonna

(Di martedì 8 dicembre 2020) Be My Guest: At Home with the Tastemakers sfoglia la gallery Mente del marchio di design parigino Casa Lopez, Pierre Sauvage ha da poco mandato in stampa per Flammarion un illustrato che conquistera? i voyeur piu? raffinati. Una finestra sul privato di venti pochi e felici, dal cottage da mille e una notte di Christian Louboutin nell’Alentejo, in Portogallo, all’appartamento di Martina Mondadori a South Kensington, Londra. Ospiti navigati, i padroni di casa condividono con i lettori i segreti del buon ricevere, dimostrano che imbandire lae? un’arte soprana. Svelano anche alcune ...