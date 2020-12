Speranza conferma le misure di Natale: 'No spostamenti tra comuni'. E sull'Abruzzo: 'Impugneremo l'ordinanza' (Di martedì 8 dicembre 2020) ' Le misure sono queste e le confermiamo e le norme restano queste '. Così il ministro della Salute, , a Di Martedì su La7 che andrà in onda questa sera rispondendo a una domanda sull'eventuale ... Leggi su leggo (Di martedì 8 dicembre 2020) ' Lesono queste e le confermiamo e le norme restano queste '. Così il ministro della Salute, , a Di Martedì su La7 che andrà in onda questa sera rispondendo a una domanda'eventuale ...

sbonaccini : ?? Ho ricevuto dal ministro Speranza la conferma che da domenica l'Emilia-Romagna tornerà in zona gialla. Ma dobbiam… - rtl1025 : ???? 'Poco fa ho ricevuto dal ministro Speranza la conferma che da domenica l'#EmiliaRomagna tornerà in zona gialla'.… - Lucaarggh : RT @noitre32: @matteosalvinimi NESSUNA DEROGA Non c'è Speranza, il ministro conferma: no deroghe, a Natale non ci si muove. ORA DEVONO ESS… - rrico_e : RT @noitre32: @matteosalvinimi NESSUNA DEROGA Non c'è Speranza, il ministro conferma: no deroghe, a Natale non ci si muove. ORA DEVONO ESS… - francy04598976 : Speranza conferma il divieto di spostamento tra comuni, l'ultimo dell'anno, Natale, Santo Stefano ed il primo dell'anno. -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza conferma Non c'è Speranza, il ministro conferma: a Natale non ci si può spostare Il Tempo Speranza conferma le misure di Natale: «No spostamenti tra comuni». E sull'Abruzzo: «Impugneremo l'ordinanza»

«Le misure sono queste e le confermiamo e le norme restano queste». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Di Martedì su La7 che andrà in onda ...

Non si torna indietro. Speranza conferma le misure per il Natale

Il Ministro Speranza conferma tutte le misure del DPCM Natale. "Le misure sono queste e le confermiamo e le norme restano queste", dichiara il ministro. Nessuna revisione delle misure per i giorni del ...

«Le misure sono queste e le confermiamo e le norme restano queste». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Di Martedì su La7 che andrà in onda ...Il Ministro Speranza conferma tutte le misure del DPCM Natale. "Le misure sono queste e le confermiamo e le norme restano queste", dichiara il ministro. Nessuna revisione delle misure per i giorni del ...