Sacchi ancora soffre: «Il secondo scudetto del Napoli è molto dubbio, quello della monetina» (Di martedì 8 dicembre 2020) Intervistato dalla Gazzetta sul tema scudetto, l’ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi dedica una risposta al Napoli di Gattuso e dimostra di non aver ancora superato la sconfitta del secondo scudetto. Ricorda nuovamente la monetina di Alemao. Sorvola, ovviamente, sul gol regolare di Marronaro non concesso al Bologna (contro il Milan) da un guardalinee che avrebbe fatto carriera per evidenti meriti sul campo: tal Marcello Nicchi. Ma ecco le parole di Sacchi alla Gazzetta: «Gioca bene, Gattuso ha fatto un lavoro incredibile. Però a Napoli non c’è la storia calcistica che possono vantare Milano e Torino, e alla lunga questo aspetto pesa. Vincere uno scudetto a Napoli è come vincerne ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 dicembre 2020) Intervistato dalla Gazzetta sul tema, l’ex ctNazionale Arrigodedica una risposta aldi Gattuso e dimostra di non aversuperato la sconfitta del. Ricorda nuovamente ladi Alemao. Sorvola, ovviamente, sul gol regolare di Marronaro non concesso al Bologna (contro il Milan) da un guardalinee che avrebbe fatto carriera per evidenti meriti sul campo: tal Marcello Nicchi. Ma ecco le parole dialla Gazzetta: «Gioca bene, Gattuso ha fatto un lavoro incredibile. Però anon c’è la storia calcistica che possono vantare Milano e Torino, e alla lunga questo aspetto pesa. Vincere unoè come vincerne ...

