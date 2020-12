Recovery Fund e comitati tecnici: così Conte ha già commissariato l’Italia (Di martedì 8 dicembre 2020) Roma, 8 dic – Si parla di un acceso Consiglio dei ministri avvenuto lunedì 7 dicembre. Anzi, il più acceso Consiglio dei ministri nella storia di questo governo. Oggetto del Contendere, fra le altre cose, il Recovery Fund e le modalità di gestione delle relative risorse. Giuseppe Conte, l’avvocato di Foggia e professore a Firenze che vinse la lotteria di Palazzo Chigi, si è stranamente fuso con la poltrona su cui siede. Senza lasciare spiragli di manovra a nessun altro che non sia lui stesso o i gruppi di dirigenti e tecnici che vuole al suo fianco. Ci mancava la task force sul Recovery Fund Il quotidiano Domani lo ha definito un “governo nel governo”. Conte vorrebbe mettersi a capo del comitato esecutivo su Recovery ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 8 dicembre 2020) Roma, 8 dic – Si parla di un acceso Consiglio dei ministri avvenuto lunedì 7 dicembre. Anzi, il più acceso Consiglio dei ministri nella storia di questo governo. Oggetto delndere, fra le altre cose, ile le modalità di gestione delle relative risorse. Giuseppe, l’avvocato di Foggia e professore a Firenze che vinse la lotteria di Palazzo Chigi, si è stranamente fuso con la poltrona su cui siede. Senza lasciare spiragli di manovra a nessun altro che non sia lui stesso o i gruppi di dirigenti eche vuole al suo fianco. Ci mancava la task force sulIl quotidiano Domani lo ha definito un “governo nel governo”.vorrebbe mettersi a capo del comitato esecutivo su...

Cresce la tensione nella maggioranza sul Recovery Plan, con Renzi contrario all'istituzione di un'apposita task force per la gestione del piano.

