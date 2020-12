Prima della Scala 2020, l’innovativo show in tempo di Covid resterà nella storia. E gli ascolti confermano il successo (Di martedì 8 dicembre 2020) L’evento inaugurale del Teatro alla Scala ha conquistato pubblico, critica ma anche l’auditel. Lo spettacolo per la regia di Davide Livermore con, sul podio, il maestro Riccardo Chailly e ventiquattro cantanti ha ottenuto ottimi ascolti: dalle 16.56 alle 19.51 ben 2.608.000 telespettatori con il 14,65% di share. La diretta è stata trasmessa da Rai1, con lo spazio televisivo curato da Bruno Vespa e Milly Carlucci. Si tratta di un risultato molto significativo, un vero e proprio successo perché per la Prima volta la Scala di Milano ha inaugurato la stagione non con un’opera lirica ma con uno spettacolo di musica e danza in diretta tv, nel rispetto delle normative anti-Covid e senza pubblico. Un risultato leggermente inferiore allo scorso anno quando il record fu segnato dalla “Tosca” che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) L’evento inaugurale del Teatro allaha conquistato pubblico, critica ma anche l’auditel. Lo spettacolo per la regia di Davide Livermore con, sul podio, il maestro Riccardo Chailly e ventiquattro cantanti ha ottenuto ottimi: dalle 16.56 alle 19.51 ben 2.608.000 telespettatori con il 14,65% di share. La diretta è stata trasmessa da Rai1, con lo spazio televisivo curato da Bruno Vespa e Milly Carlucci. Si tratta di un risultato molto significativo, un vero e proprioperché per lavolta ladi Milano ha inaugurato la stagione non con un’opera lirica ma con uno spettacolo di musica e danza in diretta tv, nel rispetto delle normative anti-e senza pubblico. Un risultato leggermente inferiore allo scorso anno quando il record fu segnato dalla “Tosca” che ...

Ettore_Rosato : In #Arzebaijan alla guida della prima delegazione straniera dopo la firma dell’accordo di pace che ristabilisce i c… - repubblica : 'A riveder le stelle', lo spettacolo che sostituisce la prima della Scala: ecco il programma [aggiornamento delle 0… - Agenzia_Ansa : La #Scala, una Prima unica a tempo del #Covid. Cast stellare, scenografia e l'inno cantato dai lavoratori #ANSA… - JoeMalva : Prima che il filosofo della Zanzara cancelli anche questo per eccessivo flame. E non per la solita figura di merda… - Rob_accia : Ho dormito con un bel micio. Ho fatto colazione con la pizza fiori di zucca e alici di ieri sera ed un bel caffè. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima della Prima della Scala: show (pop) smaterializzato fra tv, social e cinema IL GIORNO Boschi: "Governo rischia. Non diamo pieni poteri a Conte"

Qualcosa è andato storto nella catena di approvvigionamento dei vaccini Usa: solo 100 milioni di dos Business Insider Italia. Covid, la Svizzera ferma i treni verso l’Italia e ...

LG SIGNATURE collabora con istituzioni artistiche e culturali di fama mondiale

/PRNewswire/ -- LG SIGNATURE riunirà ancora una volta il mondo dell'arte e della tecnologia, sfruttando le sue partnership con alcuni dei più grandi ...

Qualcosa è andato storto nella catena di approvvigionamento dei vaccini Usa: solo 100 milioni di dos Business Insider Italia. Covid, la Svizzera ferma i treni verso l’Italia e .../PRNewswire/ -- LG SIGNATURE riunirà ancora una volta il mondo dell'arte e della tecnologia, sfruttando le sue partnership con alcuni dei più grandi ...