Pandemia | clima e tecnologie Le sfide per la Nato secondo l’amb Minuto Rizzo

"Cambiamenti climatici, Pandemia e nuove tecnologie: ci troviamo in un pianeta più pericoloso di prima". Parola dell'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, presidente della Nato Defense College Foundation, che giovedì e venerdì prossimi organizza l'evento "Game Changers 20202" per discutere alcune tra le principali sfide alla sicurezza transatlantica. Intanto, è recente la pubblicazione del rapporto Nato2030, redatto dal gruppo di dieci esperti scelti dal segretario generale Jens Stoltenberg proprio per capire come adattare l'Alleanza al futuro. Ambasciatore, l'evento che inizia tra pochi giorni sarà dedicato a tre temi in ambito Nato: cambiamento climatico, sicurezza sanitaria e intelligenza

