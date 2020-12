Napoli, Osimhen out anche contro la Sampdoria: c’è la data del rientro (Di martedì 8 dicembre 2020) Victor Osimhen sarà assente anche contro la Sampdoria. L’infortunio al braccio non è passato Il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen ancora, probabilmente, per altre due partite. L’attaccante ha già saltato cinque sfide a causa dell’infortunio al braccio capitatogli con la Nigeria, problema però che non è stato ancora superato. L’ex Lille dovrebbe così essere assente anche giovedì contro la Real Sociedad e domenica contro la Sampdoria. Come riportato da Tuttosport, la plausibile data per il rientro, almeno per la convocazione, sarebbe quella del 16 dicembre. Ovvero il giorno di Inter-Napoli, primo turno infrasettimanale della stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Victorsarà assentela. L’infortunio al braccio non è passato Ildovrà fare a meno di Victorancora, probabilmente, per altre due partite. L’attaccante ha già saltato cinque sfide a causa dell’infortunio al braccio capitatogli con la Nigeria, problema però che non è stato ancora superato. L’ex Lille dovrebbe così essere assentegiovedìla Real Sociedad e domenicala. Come riportato da Tuttosport, la plausibileper il, almeno per la convocazione, sarebbe quella del 16 dicembre. Ovvero il giorno di Inter-, primo turno infrasettimanale della stagione. Leggi su Calcionews24.com

InterMagazine2 : TUTTOSPORT - Napoli, Victor Osimhen spera di rientrare per la partita contro l'Inter - FrancescoRoma78 : #Roma e #Crotone hanno fatto emergere importanza di #Demme in questo 4-2-3-1 che può diventare 4-3-3 con #Zielinski… - calciotoday_it : ??#Osimhen ancora indisponibile ?Salterà anche #NapoliRealSociedad ??Quando potrà rientrare #Napoli #EuropaLeague - SiamoPartenopei : Napoli, Osimhen ancora fuori. Salterà le prossime due partite, il nigeriano ha una speranza - SIMONE4ESPOSITO : RT @napoligol2014: NAPOLI, seduta mattutina in vista della Real Sociedad. Ancora out OSIMHEN -