Moto3 | Fenati | ' Biaggi o Rossi? Difficile scegliere | io mi adatto a tutti'

(Di martedì 8 dicembre 2020) Questa particolare stagione 2020 non ha portato particolari fortune a Romano, che ad ogni modo non perde il sorriso. L'ascolano del resto è riuscito a scrivere il proprio nome nella lista dei ...

"Entrambi hanno dei pro e dei contro, sono felice di proseguire con Max. Quest'anno abbiamo impegato tanto tempo nella ricerca del giusto assetto, la vittoria di Misano è stata una liberazione" ...MotoGP: In MotoGP tira aria di cambiamento grazie a Franco e Bagnaia, in Moto2 Bezzecchi e Di Giannantonio per difendere il feudo azzurro ma in Moto3 non ci saranno esordienti ...