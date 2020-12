Mattino 5: Filippo Nardi “approfitta” della Gregoraci? (Di martedì 8 dicembre 2020) Gli ospiti in studio a Mattino5, oggi, hanno puntato il dito contro Filippo Nardi che, secondo loro, non avrebbe smentito la notizia del suo flirt con Elisabetta Gregoraci per ottenere maggiore visibilità! Ieri sera Alfonso ci ha presentato i vipponi che, nelle prossime settimane, entreranno nella casa del Grande Fratello. Tra loro, come annunciato qualche settimana fa, c’è anche Filippo Nardi. L’uomo, che aveva partecipato al Grande Fratello Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 8 dicembre 2020) Gli ospiti in studio a5, oggi, hanno puntato il dito controche, secondo loro, non avrebbe smentito la notizia del suo flirt con Elisabettaper ottenere maggiore visibilità! Ieri sera Alfonso ci ha presentato i vipponi che, nelle prossime settimane, entreranno nella casa del Grande Fratello. Tra loro, come annunciato qualche settimana fa, c’è anche. L’uomo, che aveva partecipato al Grande Fratello Articolo completo: dal blog SoloDonna

__RENDEZV0US__ : beh non si è parlato solamente della 'storia' con Filippo Nardi a Mattino 5 ???? #GFVIP #gregorelli - fpini : @filippo_nesi @Marcozanni86 I fondi della materna #Europa a supporto delle economie nazionali in difficoltà per col… - LaMammaN1 : - zazoomblog : GF Vip 5 a Mattino Cinque il rumors su Elisabetta Gregoraci: «Ha avuto una storia di una notte con il prossimo conc… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi la verità sul presunto flirt a Mattino 5 - #Elisabetta #Gregoraci #Filippo… -