Lipsia-Man United: festa tedesca, tracollo inglese (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quali sono le scelte dei tecnici? I tedeschi di Nagelsmann scendono in campo col 4-3-3. Gulacsi difende i pali, supportato dai centrali difensivi Konaté e Orban. Sulle corsie laterali ci sono Angelino e Mukiele. Sabitzer, Haidara e Kampl a centrocampo. Forsberg e Nkunku giocano sulle fasce e Olmo completa l’attacco. 4-2-3-1 per Solskjær. De Gea titolare in porta e Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof e Shaw in difesa. In mediana non c’è Pogba, ma Matic. Al fianco del serbo c’è McTominay. Qualche sorpresa sulla trequarti e in attacco. Bruno Fernandes gioca regolarmente in mezzo, ma sulle fasce giocano Greenwood e Alex Telles. L’ultima sorpresa è lo schieramento di Rashford come unica punta di riferimento. Arbitra Lipsia-Man United il direttore di gara Antonio Lahoz. Lipsia-Man United: la prima frazione Bastano due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quali sono le scelte dei tecnici? I tedeschi di Nagelsmann scendono in campo col 4-3-3. Gulacsi difende i pali, supportato dai centrali difensivi Konaté e Orban. Sulle corsie laterali ci sono Angelino e Mukiele. Sabitzer, Haidara e Kampl a centrocampo. Forsberg e Nkunku giocano sulle fasce e Olmo completa l’attacco. 4-2-3-1 per Solskjær. De Gea titolare in porta e Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof e Shaw in difesa. In mediana non c’è Pogba, ma Matic. Al fianco del serbo c’è McTominay. Qualche sorpresa sulla trequarti e in attacco. Bruno Fernandes gioca regolarmente in mezzo, ma sulle fasce giocano Greenwood e Alex Telles. L’ultima sorpresa è lo schieramento di Rashford come unica punta di riferimento. Arbitra-Manil direttore di gara Antonio Lahoz.-Man: la prima frazione Bastano due ...

andreapezzoni87 : Il Lipsia elimina il Man Utd! Tedeschi agli ottavi con il 3-2 sui Red Devils. Gli uomini di Solskjaer non riescono… - VincenzoMilani : @Torrenapoli1 Mi unisco ai complimenti al Lipsia. Detto questo, Man Utd in Europa League. Attenzione, giovedì si deve vincere... - sunday_ky : Lo United non ce la fa. Lipsia agli ottavi di CL. Man United in EL. - Pupi8188 : RT @Spillino83: Classifica gruppo H alla 4ª giornata 1- Manchester Utd 9 pt 2- psg 6 pt 3- Lipsia. 6… - Spillino83 : Classifica gruppo H alla 4ª giornata 1- Manchester Utd 9 pt 2- psg 6 pt 3- Lipsia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Lipsia Man Lipsia - Man. Utd, 3-2, Champions League 2020 giornata 6, La Repubblica La Repubblica Lipsia-Man United: festa tedesca, tracollo inglese

I tedeschi di Nagelsmann scendono in campo col 4-3-3. Gulacsi difende i pali, supportato dai centrali difensivi Konaté e Orban. Sulle corsie laterali ci sono Angelino e Mukiele. Sabitzer, Haidara e Ka ...

Lipsia-Manchester United, quanti assenti: Red Devils in emergenza

Da una parte l’agevole impegno del PSG contro il Basaksehir, dall’altra Lipsia-Manchester United in una partita “spareggio” per gli ottavi di finale di Champions. C’è grande attesa per la sfida in Ger ...

I tedeschi di Nagelsmann scendono in campo col 4-3-3. Gulacsi difende i pali, supportato dai centrali difensivi Konaté e Orban. Sulle corsie laterali ci sono Angelino e Mukiele. Sabitzer, Haidara e Ka ...Da una parte l’agevole impegno del PSG contro il Basaksehir, dall’altra Lipsia-Manchester United in una partita “spareggio” per gli ottavi di finale di Champions. C’è grande attesa per la sfida in Ger ...