(Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA - Festa grande in casa. Il pareggio con il brivido contro il Bruges basta e avanza per andare agli ottavi di finale. I biancocelesti passano il girone ed esultano su Instagram. Il primo, ...

sportli26181512 : Lazio, l’esultanza è social! Milinkovic: “Missione compiuta!”: I giocatori festeggiano nello spogliatoio e su Insta… - laziolibera : Lazio, l’esultanza è social! Milinkovic: “Missione compiuta!” - laziopress : - LALAZIOMIA : Il Messaggero | Milinkovic segna e corre da Cataldi: il motivo dell’esultanza - infoitsport : Lazio, Milinkovic segna e corre da Cataldi: il motivo dell’esultanza -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio esultanza

Milinkovic sa distinguersi sia in campo che sui social. Al termine di Lazio-Brugge, ecco il suo post per festeggiare la qualificazione ...SOCIAL LAZIO BRUGGE – E’ ora di festeggiamenti in casa Lazio! Dopo il pareggio per 2-2 in casa contro il Club Brugge, la squadra di Inzaghi può gioire. La società biancoceleste è agli ottavi di finale ...