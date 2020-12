Lazio-Brugge | il gol di Correa | l’errore di Reina e la rete di Immobile dal dischetto VIDEO

(Di martedì 8 dicembre 2020) Si sta giocando l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, in campo lacontro il. La squadra di Simone Inzaghi ha bisogni di almeno un punto per ottenere il pass per gli ottavi di finale. L’inizio di partita è veramente scoppiettante, i padroni di casa passano in vantaggio con un gol di. Passano solo 3 minuti e gli ospiti raggiungono il pareggio, grave errore di, ne approfitta Vormer che ristabilisce la parità. Gol da! Joaquin?!#Club#ChampionsLeague pic.twitter.com/XgWa6CjUJ7 — Camisa 10 (@CAMlSA1O) December 8, 2020 L'articolo: il gol didi ...

SuperSportBlitz : #UCL - Goal Alert: Lazio *2-1 Club Brugge *(Pen: Immobile 27') #SSFootball - enslin_milan : RT @SuperSportBlitz: #UCL - Goal Alert: Lazio *2-1 Club Brugge *(Pen: Immobile 27') #SSFootball - anassaadallah : “Lazio - Club Brugge” #UCL #ChampionsLeague #LigueDesChampions #UEFAChampionsLeague #LazClu #LazioBruges - davidbujjadda : 30' over 2.5 Lazio 2:1 Club Brugge #ParagonBet - IsraelPandu : RT @SuperSportBlitz: #UCL - Goal Alert: Lazio *2-1 Club Brugge *(Pen: Immobile 27') #SSFootball -

