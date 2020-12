La Bellanova a gamba tesa su Conte | «Non si affidano 209 miliardi a un gruppo di amici»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 8 dicembre 2020) «Non si può pensare di affidare 209ad undi». Teresa, ministro delle Politiche agricole, illustra i “no” di Italia Viva all’approccio per la gestione del Recovery Plan nel Consiglio dei ministri. «A chi dice che in questo momento il tema è la contrattazione di un mio eventuale ingresso nella cabina di regia o di visibilità di Italia Viva, rispondo che sono dichiarazioni di miserabili». «Non si possono privatizzare le istituzioni» Non si possono privatizzare le istituzioni, non si può dire che i ministri sono i migliori del mondo e poi sostituire le funzioni politiche. Ho detto che avevo bisogno di un documento da valutare con la mia formazione politica, il documento» relativo al Recovery Plan «è arrivato ieri notte alle 2. Non si può pensare di affidare 209ad ...