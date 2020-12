Inter, risentimento ai flessori per Vidal: il comunicato del club (Di martedì 8 dicembre 2020) L’Inter ha diramato un comunicato ufficiale in merito agli esami clinici a cui è stato sottoposto Arturo Vidal: risentimento ai flessori della coscia destra L’Inter ha diramato un comunicato ufficiale in merito agli esami clinici a cui è stato sottoposto Arturo Vidal, escluso dalla lista dei convocati per il match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. «Risonanza magnetica per Arturo Vidal dopo il problema riscontrato nella gara di sabato contro il Bologna. Per il centrocampista cileno risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno dopo giorno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) L’ha diramato unufficiale in merito agli esami clinici a cui è stato sottoposto Arturoaidella coscia destra L’ha diramato unufficiale in merito agli esami clinici a cui è stato sottoposto Arturo, escluso dalla lista dei convocati per il match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. «Risonanza magnetica per Arturodopo il problema riscontrato nella gara di sabato contro il Bologna. Per il centrocampista cilenomuscolare aidella coscia destra. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno dopo giorno». Leggi su Calcionews24.com

Risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. E' questo il responso degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter che si è infortunato contro il Bologna.

Infortunio Vidal, il comunicato dell'Inter: "Risentimento ai flessori"

Come già anticipato da Antonio Conte in conferenza stampa, Arturo Vidal salterà Inter-Shakhtar Donetsk a causa di un problema muscolare. Lo ha confermato anche l'Inter attraverso un comunicato.

Risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. E' questo il responso degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter che si è infortunato contro il Bologna.

Come già anticipato da Antonio Conte in conferenza stampa, Arturo Vidal salterà Inter-Shakhtar Donetsk a causa di un problema muscolare. Lo ha confermato anche l'Inter attraverso un comunicato.