Il sindaco di Bari annuncia: 'Troppe persone in giro, probabili strette per Natale e Capodanno' (Di martedì 8 dicembre 2020) Il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, ha annunciato su Facebook che "nelle prossime ore" dovrà "prendere delle decisioni difficili, insieme al Comitato provinciale per la sicurezza e l'... Leggi su globalist (Di martedì 8 dicembre 2020) Ildie presidente Anci, Antonio Decaro, hato su Facebook che "nelle prossime ore" dovrà "prendere delle decisioni difficili, insieme al Comitato provinciale per la sicurezza e l'...

PAOLND : @LizadiGennaro Ma a me dispiace, sai. Emiliano di un ottimo sindaco di Bari, la rinascita della città partì da lui.… - sy_healthy : @faberskj @CliffBurton6528 Ma certo, ma deve essere così. Il sindaco è l’amministratore della città e dei cittadini… - puglianotizie24 : Bari, il cordoglio del sindaco per la scomparsa di Lidia Menapace - franconeglia : 500 firme per il Sindaco. - effe1312 : @welikeduel oggi è San Nicolò, mi immagino il sindaco di Bari bere ettolitri di cioccolata calda per consolarsi. Ma… -