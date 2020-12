Il FTSE 100 non riesce a sostenere i guadagni mattutini sull’incertezza commerciale sulla Brexit (Di martedì 8 dicembre 2020) Il prezzo del FTSE 100 è scambiato in rialzo dello 0,1% oggi dopo aver registrato guadagni di oltre lo 0,5% questa mattina mentre gli investitori rimangono concentrati sui negoziati commerciali sulla Brexit. Analisi fondamentale: questione Brexit, la spesa dei consumatori migliora Le azioni britanniche e la sterlina vengono scambiate con qualche incertezze poiché il primo ministro britannico, Boris Johnson, dovrebbe recarsi a Bruxelles per cercare di raggiungere un accordo con l’Unione Europea prima che la Brexit abbia luogo il 1 gennaio. “I colloqui sono nella stessa posizione ora di venerdì,” ha detto al Guardian una fonte del governo britannico. “Non abbiamo compiuto progressi tangibili. È chiaro che ora questo deve continuare politicamente. Anche se non consideriamo ... Leggi su invezz (Di martedì 8 dicembre 2020) Il prezzo del100 è scambiato in rialzo dello 0,1% oggi dopo aver registratodi oltre lo 0,5% questa mattina mentre gli investitori rimangono concentrati sui negoziati commerciali. Analisi fondamentale: questione, la spesa dei consumatori migliora Le azioni britanniche e la sterlina vengono scambiate con qualche incertezze poiché il primo ministro britannico, Boris Johnson, dovrebbe recarsi a Bruxelles per cercare di raggiungere un accordo con l’Unione Europea prima che laabbia luogo il 1 gennaio. “I colloqui sono nella stessa posizione ora di venerdì,” ha detto al Guardian una fonte del governo britannico. “Non abbiamo compiuto progressi tangibili. È chiaro che ora questo deve continuare politicamente. Anche se non consideriamo ...

InvestingItalia : Borse Europa scivolano su timori relazioni Usa-Cina; FTSE 100 in rialzo - - vivianabaretto : RT @InvestingItalia: Borse Europa in rialzo in scia settore energia, FTSE 100 su massimi 9 mesi - - InvestingItalia : Borse Europa in rialzo in scia settore energia, FTSE 100 su massimi 9 mesi - - rintereconomia : Apertura #MercadosEuropeos ????DAX ??-0,09% ????EuroStoxx 50 ?? +0,13% ????FTSE 100 ??+0,56% ????CAC 40 ?? +0,16%… - rintereconomia : Apertura #MercadosEuropeos ????DAX ??-0,07% ????EuroStoxx 50 ?? +0,04% ????FTSE 100 ??+0,07% ????CAC 40 ?? -0,08%… -

Ultime Notizie dalla rete : FTSE 100 Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 7/12/2020 Teleborsa Londra: positiva la giornata per Experian

Seduta positiva per Experian, che avanza bene dell'1,98%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Experian, ...

Borse europee miste, Milano cede lo 0,24%

Le Borse europee hanno archiviato la giornata di martedì 8 dicembre con chiusure di segno opposto; in negativo Piazza Affari che ha lasciato sul campo lo 0,24% a 22.053,42 punti. Più ampio il calo a P ...

Seduta positiva per Experian, che avanza bene dell'1,98%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Experian, ...Le Borse europee hanno archiviato la giornata di martedì 8 dicembre con chiusure di segno opposto; in negativo Piazza Affari che ha lasciato sul campo lo 0,24% a 22.053,42 punti. Più ampio il calo a P ...