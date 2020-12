Gaetano | gambe amputate dopo la sparatoria | “Gli amici mi hanno abbandonato”

(Di martedì 8 dicembre 2020)miabbandonato ma sogno di poter tornare a correre”: racconta, il ragazzo di 21 anni gambizzato durante una banale discussione.miabbandonato, ma ho il supporto e l’amore della mia famiglia. Sogno di poter tornare a camminare e, perché no, a correre”: diceBarbuto, 21 anni, di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

«Gli amici mi hanno abbandonato, ma ho il supporto e l'amore della mia famiglia. Sogno di poter tornare a camminare e, perché no, a correre». Parla così Gaetano ...Finora Gaetano Barbuto Ferraiuolo ha subito quattro interventi chirurgici: uno per aver subito l'amputazione delle gambe e due per ridurre le fratture al bacino e al femore. Il 21 enne ...