'Era la notte di Natale': voce salernitana per i Segni Distintivi (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – L'essenza del Natale è nell'attesa. L'attesa è il profumo di tutte le feste, ma il Natale rinnova una Nascita, ed è una festa "semplice", luminosa. Lo ricordano i Segni Distintivi i musici-poliziotti, Fabio Sgrò (romano, ma in servizio a Milano) bassista e Angelo Forni (salernitano ma in servizio a Napoli), chitarrista e voce. Il duo a distanza di un anno dal loro esordio discografico "Verso un porto migliore", comprendente "La pagella", tributo al quattordicenne del Mali di cui non abbiamo conosciuto il volto, né il nome, ma solo la speranza di una nuova vita cucita addosso sotto forma di una pagella della scuola che in patria non avrebbe potuto più frequentare, lancia oggi il nuovo singolo "Era la notte di Natale". E' questa una melodia semplice, un vero e proprio racconto ...

