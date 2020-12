È morto Alejandro Sabella, ex allenatore della Nazionale di calcio argentina (Di martedì 8 dicembre 2020) Alejandro Sabella, ex calciatore e allenatore della Nazionale argentina, è morto martedì a 66 anni. Secondo il Clarin sarebbe morto per una infezione contratta mentre si trovava ricoverato a Buenos Aires per problemi cardiaci dallo scorso 26 novembre. Fra gli Leggi su ilpost (Di martedì 8 dicembre 2020), ex calciatore e, èmartedì a 66 anni. Secondo il Clarin sarebbeper una infezione contratta mentre si trovava ricoverato a Buenos Aires per problemi cardiaci dallo scorso 26 novembre. Fra gli

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Si è spento a 66 anni Alejandro Sabella, ex CT dell'Argentina - Ticinonline : Calcio argentino ancora in lutto: è morto Alejandro Sabella #alejandrosabella #sabella #argentina - RSIsport : ?? Il calcio argentino è ancora in lutto. È morto Alejandro Sabella, che con l'Albiceleste giunse fino alla finale… - itapress24 : #Calcio argentino nuovamente in lutto: è morto a seguito di problemi cardiaci a 66 anni Alejandro #Sabella Nel 201… - TUTTOJUVE_COM : Lutto nel calcio argentino: è morto l'ex ct Alejandro Sabella -