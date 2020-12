Coronavirus, Speranza sul Natale: «Nessuna deroga, vietato spostarsi tra comuni». E sul vaccino: «Sarà sicuro, pronto a farlo in pubblico» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) «Le misure sono queste e le confermiamo. Non cambieranno, per il momento, né in un verso né nell’altro». Sono queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, pronunciate a DiMartedì su La7. Nel rispondere a un quesito sull’eventuale revisione delle misure contro il Coronavirus più ferree relative ai giorni di Natale, Santo Stefano, San Silvestro e Capodanno, il ministro è stato netto e non ha lasciato spazio a ripensamenti dell’ultima ora circa il divieto di spostamenti tra comuni. «In questa fase non possiamo permetterci spostamenti che non siano indispensabili – ha proseguito Speranza -, il messaggio del governo vuole essere questo: nei giorni più caldi, dove c’è più rischio che salga la mobilità, chiediamo un sacrificio alle persone». Quanto alla situazione epidemiologica attuale, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) «Le misure sono queste e le confermiamo. Non cambieranno, per il momento, né in un verso né nell’altro». Sono queste le parole del ministro della Salute, Roberto, pronunciate a DiMartedì su La7. Nel rispondere a un quesito sull’eventuale revisione delle misure contro ilpiù ferree relative ai giorni di, Santo Stefano, San Silvestro e Capodanno, il ministro è stato netto e non ha lasciato spazio a ripensamenti dell’ultima ora circa il divieto di spostamenti tra. «In questa fase non possiamo permetterci spostamenti che non siano indispensabili – ha proseguito-, il messaggio del governo vuole essere questo: nei giorni più caldi, dove c’è più rischio che salga la mobilità, chiediamo un sacrificio alle persone». Quanto alla situazione epidemiologica attuale, ...

