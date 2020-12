“Bagno mattutino” per Lucia Javorcekova | il lato B della modella è davvero perfetto

Leggi su golssip

(Di martedì 8 dicembre 2020) Relax, sole e bagni per, al momento in vacanza in Messico. La monon sta risparmiando ai suoi follower di Instagram diverse cartoline bollenti dal suo viaggio e ne ha postata un'altra poco fa: "bagno mattutino" ein primissimo piano.Ecco la foto:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIixy-nBCDQ/" Golssip.