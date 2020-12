Alessandro Borghese indagato per fatture false. "Io? Fregato da un parente di mia moglie" (Di martedì 8 dicembre 2020) Carlo Lanna Il celebre Alessandro Borghese sarebbe finito nel mirino per una serie di fatture false, ma l'imprenditore in un'intervista si difende raccontando il suo punto di vista sulla vicenda Non sarà un Natale sereno per Alessandro Borghese, il giovane chef conosciuto sui social e per svariate trasmissioni culinarie, tra cui 4 Ristoranti. Come è stato riportato da Il Corriere della Sera, il cuoco ha ricevuto un avviso di garanzia per una storia, ancora poco chiara, di fatture false. L’indagine è stata portata avanti dalla Procura di Milano e, oltre ad Alessandro Borghese, anche Vilma Olivieri (sua moglie) è finita nell’inchiesta. Lo chef però, nella lunga intervista che ha ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 8 dicembre 2020) Carlo Lanna Il celebresarebbe finito nel mirino per una serie di, ma l'imprenditore in un'intervista si difende raccontando il suo punto di vista sulla vicenda Non sarà un Natale sereno per, il giovane chef conosciuto sui social e per svariate trasmissioni culinarie, tra cui 4 Ristoranti. Come è stato riportato da Il Corriere della Sera, il cuoco ha ricevuto un avviso di garanzia per una storia, ancora poco chiara, di. L’indagine è stata portata avanti dalla Procura di Milano e, oltre ad, anche Vilma Olivieri (sua) è finita nell’inchiesta. Lo chef però, nella lunga intervista che ha ...

