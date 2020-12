Alba Parietti su Zorzi e Francesco | “Un’amicizia che supera ogni limite”

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 8 dicembre 2020)ha commentato sul suo seguitissimo account Instagram l’incontro avvenuto all’interno del GFVIP tra il figlioOppini uscito la scorsa settimana e Tommasoche da qualche giorno ha dichiarato palesemente di essersi innamorato del giovane. L’incontro fra i due gieffini, permesso per aiutare Tommasoa stare meglio ma soprattutto a confrontarsi con una realtà scomoda, è stato molto apprezzato dai telespettatori, in particolari gli utenti della rete hanno ritenuto lo scambio di abbracci e di confidenze un vero momento di sincerità, un atto d’amicizia reale e diretto come pochi se ne vedono soprattutto in tv. Oppini ha rassicurato l’influencer garantendogli come amico sempre la sua presenza e gli ha fatto notare che farà un passo indietro solo se lui glielo chiederà. ...