Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2020 ore 19 | 15

(Di lunedì 7 dicembre 2020)DEL 7 DICEMBREORE 19:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD, PER UN INCIDENTE TRA DUE MEZZI PESANTI AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 18+000, SI RALLENTA TRA SETTEBAGNI E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE DELL’A1. INCIDENTE ANCHE SULLA PRENESTINA, CON CODE TRA COLLE MONFORTANI E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA CASILINA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. IN VIA APPIA CODE IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E GENZANO. RICORDIAMO CHE, A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE, RESTA CHIUSA AL TRAFFICO LA STATALE 675 UMBRO LAZIALE ALL’ALTEZZA DEL KM 59+800, SIAMO NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI ...