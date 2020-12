Uomini e donne anticipazioni registrazione 5 Dicembre 2020, Ida Platano torna in scena: spunta un anello (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ida Platano è tornata nello studio di Uomini e donne in maniera inaspettata e particolare facendo recapitare a Riccardo Guarnieri durante la registrazione di sabato 5 Dicembre 2020 degli oggetti importanti. Si è trattato di un ritorno solo simbolico, non fisico, per l’uomo che l’ha fatta capitolare in passato. Di recente Guarnieri ha ripreso la frequentazione lasciata in sospeso con Roberta Di Padua, anche se le ultime uscite tra i due protagonisti del trono over non sono andate nel migliore dei modi. C’entra Ida? Scopriamolo insieme nel nostro articolo. Uomini e donne anticipazioni trono over: Ida Platano e il gesto che spiazza Secondo le ultime anticipazioni tv fornite da Il vicolo ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 7 dicembre 2020) Idata nello studio diin maniera inaspettata e particolare facendo recapitare a Riccardo Guarnieri durante ladi sabato 5degli oggetti importanti. Si è trattato di un ritorno solo simbolico, non fisico, per l’uomo che l’ha fatta capitolare in passato. Di recente Guarnieri ha ripreso la frequentazione lasciata in sospeso con Roberta Di Padua, anche se le ultime uscite tra i due protagonisti del trono over non sono andate nel migliore dei modi. C’entra Ida? Scopriamolo insieme nel nostro articolo.trono over: Idae il gesto che spiazza Secondo le ultimetv fornite da Il vicolo ...

