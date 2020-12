Uomini e Donne 7 e 8 dicembre non andrà in onda: ecco perché e cosa sarà trasmesso (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8 dicembre, Uomini e Donne non andrà in onda. Il talk show di Maria De Filippi si prende una breve pausa in occasione della ricorrenza della festa dell’Immacolata. Nonostante quelle di quest’anno siano delle festività un po’ particolari, il programma di Canale 5 non ha voluto rinunciare alla tradizione sospendendo il dating show e lasciando spazio ai consueti film natalizi. Andiamo a vedere nel dettagli quello che verrà trasmesso e quando ritornerà la trasmissione. perché Uomini e Donne non va in onda Stando a quanto riportato dalla programmazione di Canale 5 dei prossimi giorni, Uomini e Donne non andrà in onda nei ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8nonin. Il talk show di Maria De Filippi si prende una breve pausa in occasione della ricorrenza della festa dell’Immacolata. Nonostante quelle di quest’anno siano delle festività un po’ particolari, il programma di Canale 5 non ha voluto rinunciare alla tradizione sospendendo il dating show e lasciando spazio ai consueti film natalizi. Andiamo a vedere nel dettagli quello che verràe quando ritornerà la trasmissione.non va inStando a quanto riportato dalla programmazione di Canale 5 dei prossimi giorni,noninnei ...

albertoangela : Le gladiatrici erano donne guerriere che, come gli uomini, combattevano nelle arene dell’Impero Romano. Oggi a… - RaiUno : 'Ci sono uomini soli per la sete d'avventura Perché han studiato da prete o per vent'anni di galera Per madri che n… - TeresaBellanova : Immaginare che la cabina di regia del Recovery Fund possa essere di soli uomini è avere la testa nel passato. Noi d… - PinoJazzing : @rattendoli @MichelaMeloni1 Tu conosci l'età media dei morti PER Covid? L'85% sono over 80. Sai quant'è l'aspettati… - tiztweets : RT @TeresaBellanova: Immaginare che la cabina di regia del Recovery Fund possa essere di soli uomini è avere la testa nel passato. Noi dobb… -