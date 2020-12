Unieuro | fatturato in crescita e ordini record su online

(Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – La catena di elettronicaannuncia di aver registrato ricavi innel mese di novembre, nonostante le misure restrittive in essere, che hanno comportato la chiusura nei soli giorni festivi e prefestivi di circa la metà dei negozi diretti. La performance, che segue l’altrettanto positivo andamento di settembre e ottobre, è legata al successo della campagna promozionale denominata “Change Black Friday“, il Black Friday della tecnologia che ha avuto la duratadi un mese dal 3 novembre il 3 dicembre. A beneficiare della situazione è stato soprattutto il canale, con la piattaforma.it che ha registrato un incremento del 63% del numero die un aumento a doppia cifra percentuale del valore medio degli stessi rispetto al pari periodo ...

