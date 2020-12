“Una storia vera”: Gabriel Garko e Manuela Arcuri si raccontano a Live Non è la d’Urso (Di lunedì 7 dicembre 2020) I due attori parlano della loro storia d’amore in diretta da Barbara d’Urso Manuela Arcuri non sapeva dell’omosessualità del suo ex fidanzato. Anche lei, come tutti, lo ha appreso dalla tv. Quando cioè l’attore ha fatto coming out al Grande Fratello Vip. “Ero presa, molto, Gabriel è bellissimo, era meraviglioso – spiega nel salotto di Barbara d’Urso l’attrice -. Eravamo fidanzati, dal dormire insieme all’andare in vacanza insieme, era tutto normalissimo. Poi ci siamo lasciati, non c’è stato un vero perché, abbiamo preso la scelta insieme. Ci sono rimasta male dopo tutti questi anni, non per la fine della storia in sé ma per alcune dichiarazioni che ha rilasciato. Non ricordo perché ci siamo lasciati, ma è stata di comune accordo, le cose erano sfumate, e poi sono ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) I due attori parlano della lorod’amore in diretta da Barbaranon sapeva dell’omosessualità del suo ex fidanzato. Anche lei, come tutti, lo ha appreso dalla tv. Quando cioè l’attore ha fatto coming out al Grande Fratello Vip. “Ero presa, molto,è bellissimo, era meraviglioso – spiega nel salotto di Barbaral’attrice -. Eravamo fidanzati, dal dormire insieme all’andare in vacanza insieme, era tutto normalissimo. Poi ci siamo lasciati, non c’è stato un vero perché, abbiamo preso la scelta insieme. Ci sono rimasta male dopo tutti questi anni, non per la fine dellain sé ma per alcune dichiarazioni che ha rilasciato. Non ricordo perché ci siamo lasciati, ma è stata di comune accordo, le cose erano sfumate, e poi sono ...

RadioItalia : 'I giorni di giugno, ora passano, ora passano così Le tracce di una storia, i ricordi delle tue inquietudini E le p… - trash_italiano : Io ogni volta che trovo una Storia Verde su Instagram. #Amici2020 - WeCinema : #ElioGermano in una nuova strabiliante interpretazione! Dal 9 dicembre in digitale 'L'incredibile storia dell'Isola… - puffolapigmea : @elena28813645 *Selvaggia sotto un treno per Pier che è sotto un treno per Elisabetta che non sopporta Giulia per l… - AirinVein : Bilancia: si vola alto, si definisce una storia d'amore. Guardate che non mi fregate più io al massimo volo alto p… -

Ultime Notizie dalla rete : “Una storia Artprice ripercorre la storia recente del mercato dell'arte attraverso Sotheby's Fortune Italia