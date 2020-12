Tommaso Zorzi spaventato spiazza gli autori del “GF Vip” con una richiesta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tommaso Zorzi spaventato ha avanzato una richiesta agli autori. L’influencer ha confessato di provare dei forti sentimenti nei confronti del figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini. Nella notte, confrontandosi con l’amica e confidente Stefania Orlando, ha dichiarato di aver paura che tale delicata questione venga affrontata nel corso della puntata del “Grande Fratello Vip” di stasera. E il giovane non ha tutti i torti: questa sera lunedì 7 dicembre 2020 l’ex coinquilino della Casa tornerà per avere un confronto con Zorzi, come annunciato da “Tv Blog”. leggi anche l’articolo —> Tommaso Zorzi e il due di picche di Mahmood: «Una figura di merd*…» Tommaso Zorzi terrorizzato spiazza ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 7 dicembre 2020)ha avanzato unaagli. L’influencer ha confessato di provare dei forti sentimenti nei confronti del figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini. Nella notte, confrontandosi con l’amica e confidente Stefania Orlando, ha dichiarato di aver paura che tale delicata questione venga affrontata nel corso della puntata del “Grande Fratellodi stasera. E il giovane non ha tutti i torti: questa sera lunedì 7 dicembre 2020 l’ex coinquilino della Casa tornerà per avere un confronto con, come annunciato da “Tv Blog”. leggi anche l’articolo —>e il due di picche di Mahmood: «Una figura di merd*…»terrorizzato...

