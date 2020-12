The Voice Senior, Ambra Mattioli: chi è la cantante e attrice (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel team di Clementino a The Voice Senior, è entrata Ambra Mattioli: chi è la cantante e attrice che imita David Bowie. Ha ottenuto un grande successo la sua partecipazione alle Blind Auditions di The Voice Senior: lei è la cantante e attrice Ambra Mattioli, che si è presentata al talent con “Heroes” di David L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel team di Clementino a The, è entrata: chi è lache imita David Bowie. Ha ottenuto un grande successo la sua partecipazione alle Blind Auditions di The: lei è la, che si è presentata al talent con “Heroes” di David L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

