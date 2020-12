Riforma pensioni 2021, ultimissime oggi su esodati: ulteriori specifiche (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le ultime novità ad oggi sulla Riforma pensioni derivano a seguito del nostro articolo pubblicato nella giornata di ieri, 6 dicembre, che ha destato alcune polemiche. Riceviamo il seguente elaborato a richiesta di integrazione del nostro precedente pezzo e pubblichiamo dato che la nostra politica resta quella di dare un’informazione a 360° su ogni argomento. Claudio Ardizio, che firma il pezzo di oggi, ci tiene a precisare che, a suo avviso, alcune informazioni date dall’Onorevole Rizzetto e da Gabriella Stojan non collimerebbero con gli ultimi passi avanti fatti nella direzione della risoluzione del dramma esodati. Pubblichiamo senza null’altro aggiungere, dando quindi ad ogni soggetto coinvolto la possibilità di fare il quadro della situazione esodati al 7 dicembre. ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le ultime novità adsulladerivano a seguito del nostro articolo pubblicato nella giornata di ieri, 6 dicembre, che ha destato alcune polemiche. Riceviamo il seguente elaborato a richiesta di integrazione del nostro precedente pezzo e pubblichiamo dato che la nostra politica resta quella di dare un’informazione a 360° su ogni argomento. Claudio Ardizio, che firma il pezzo di, ci tiene a precisare che, a suo avviso, alcune informazioni date dall’Onorevole Rizzetto e da Gabriella Stojan non collimerebbero con gli ultimi passi avanti fatti nella direzione della risoluzione del dramma. Pubblichiamo senza null’altro aggiungere, dando quindi ad ogni soggetto coinvolto la possibilità di fare il quadro della situazioneal 7 dicembre. ...

horusarcadia : @SafinumNerf @Adele2215 qualcosa hanno ottenuto (poco ma..),ad es. il rinvio della famigerata riforma delle pensi… - Goffredo7_ : @VeroDeRomanis @la_kuzzo @Dimaio Con la riforma Mes, una volta approvata, le pensioni in essere degli italiani verr… - Undo87918743 : @GiorgiaMeloni Son passati 9 anni da quando Giorgia Meloni votò a favore della riforma sulle pensioni della Fornero… - MFelici98 : @ComVentotene C'è da dire però che gli anni 70 furono un periodo economicamente difficile per tutto il mondo occide… - stefano_novelli : @marattin La questione da una decina di giorni riguarda la riforma del trattato del MES. Con il MES riformato non s… -