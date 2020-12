Recovery plan, il renziano Faraone a La7: “Conte deve coinvolgere tutti, altrimenti va messa in discussione l’esistenza del governo” (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Abbiamo impedito i pieni poteri a Salvini non per consegnarli nelle mani di Conte, a cui comunque è stata data la più grande libertà di azione mai vista da un premier in democrazia , così come era giusto fare durante la pandemia. Fin qui si è governato con i dpcm, oggi si vuole commissariare anche il Cdm, tra l’altro composto, secondo chi lo guida, dai migliori ministri del mondo, con una struttura e un piano di interventi che non abbiamo nemmeno visto. L’auspicio è che Conte freni e riveda le sue posizioni“, lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone in collegamento con Omnibus, su La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Abbiamo impedito i pieni poteri a Salvini non per consegnarli nelle mani di Conte, a cui comunque è stata data la più grande libertà di azione mai vista da un premier in democrazia , così come era giusto fare durante la pandemia. Fin qui si è governato con i dpcm, oggi si vuole commissariare anche il Cdm, tra l’altro composto, secondo chi lo guida, dai migliori ministri del mondo, con una struttura e un piano di interventi che non abbiamo nemmeno visto. L’auspicio è che Conte freni e riveda le sue posizioni“, lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva Davidein collegamento con Omnibus, su La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

