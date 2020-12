Potenza, la morte di Franco Marino: travolto dal fiume di acqua e fango (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il dramma avvenuto nelle scorse ore in provincia di . Francesco Marino, ma tutti lo chiamavano Franco o Cesco, è deceduto oggi a causa di un grave incidente legato al maltempo che ha colpito il sud Italia. L’uomo aveva 51 anni ed è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il dramma avvenuto nelle scorse ore in provincia di . Francesco, ma tutti lo chiamavanoo Cesco, è deceduto oggi a causa di un grave incidente legato al maltempo che ha colpito il sud Italia. L’uomo aveva 51 anni ed è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Potenza morte Potenza, la morte di Franco Marino: travolto dal fiume di acqua e fango ViaggiNews.com Operaio morto in Basilicata, l'intervento dei pompieri

E' morto annegato ieri pomeriggio Franco Marino, 51 anni, che lavorava con il reddito di cittadinanza per il Comune di Pignola (Potenza). I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo.

Operaio morto nel Potentino: la storia di Franco. "Si era offerto volontario"

Il 51enne collaboratore dell'ufficio tecnico comunale di Pignola (Potenza) annegato in un canale. "Si era offerto volontario per una ricognizione, l'allagamento era sotto casa sua" ...

E' morto annegato ieri pomeriggio Franco Marino, 51 anni, che lavorava con il reddito di cittadinanza per il Comune di Pignola (Potenza). I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo.

Il 51enne collaboratore dell'ufficio tecnico comunale di Pignola (Potenza) annegato in un canale. "Si era offerto volontario per una ricognizione, l'allagamento era sotto casa sua"