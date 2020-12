PES 2021 Lite gratis su PS4 | Xbox One e PC | link download da oggi 7 dicembre

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Mentre prosegue la cavalcata di FIFA 21 con la recentissima uscita dell’update next-gen gratuito su PS5,Series X eSeries S, il rivale eFootball PESrisponde con una novità che farà sicuramente gola a quanti si professano fan del calcio virtuale su PC e console. Novità che fa rima con l’edizionedel titolo di casa Konami, che come da tradizione può essere scaricato gratuitamente da tutti quelli che vorrebbero testarne le bellezze e scendere sui suoi campi da gioco virtuali. Come potete verificare nel video di annuncio pubblicato dalla software house nipponica, PESè infatti disponibile per ilda, 72020. Le piattaforme di riferimento sono PlayStation 4,...