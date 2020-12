Orchidea, come curarla e non far marcire le radici (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le orchidee sono delle piante estremamente belle e decorative, essendo molto discrete e poco ingombranti, sono apprezzate anche da chi, di solito, non ama i fiori. Non richiedono nemmeno troppe attenzioni, ma anche a loro può succedere di non essere troppo in forma, per evitare di far morire una pianta così bella vediamo di capire quale può essere la causa della sua sofferenza e come porvi rimedio. La marcescenza delle radici Quando l’Orchidea comincia a sfiorire o a seccarsi , una delle cause più comuni per cui ciò accade è che le radici stiano marcendo. I motivi potrebbero essere tre: troppa umidità, terreno acido, terreno troppo compatto. come intervenire sulla marcescenza delle radici dell’Orchidea se è ancora ai primi stadi Nel primo e nel terzo caso, per ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le orchidee sono delle piante estremamente belle e decorative, essendo molto discrete e poco ingombranti, sono apprezzate anche da chi, di solito, non ama i fiori. Non richiedono nemmeno troppe attenzioni, ma anche a loro può succedere di non essere troppo in forma, per evitare di far morire una pianta così bella vediamo di capire quale può essere la causa della sua sofferenza eporvi rimedio. La marcescenza delleQuando l’comincia a sfiorire o a seccarsi , una delle cause più comuni per cui ciò accade è che lestiano marcendo. I motivi potrebbero essere tre: troppa umidità, terreno acido, terreno troppo compatto.intervenire sulla marcescenza delledell’se è ancora ai primi stadi Nel primo e nel terzo caso, per ...

