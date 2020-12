Napoli calciomercato, occhi sulle piccole di A: Zaccagni e Zappa nel mirino di Giuntoli (Di lunedì 7 dicembre 2020) In vista della prossima stagione di calciomercato prevista per gennaio Giuntoli ed il suo entourage stanno riflettendo al meglio sui prossimi colpi da piazzare sia in entrata che in uscita. In particolare, secondo quanto riferito dall’esperto Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la dirigenza sarebbe molto attiva anche sul fronte giovani L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) In vista della prossima stagione diprevista per gennaioed il suo entourage stanno riflettendo al meglio sui prossimi colpi da piazzare sia in entrata che in uscita. In particolare, secondo quanto riferito dall’esperto Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, la dirigenza sarebbe molto attiva anche sul fronte giovani L'articolo

calciomercato_m : MERCATO - L'agente di Koopmeiners: 'Non c'è una vera trattativa, ma il Napoli lo segue' - sscalcionapoli1 : Ag. Koopmeiners: 'Il Napoli lo segue con attenzione, non c'è ancora una trattativa ma lui ha aperto...'… - sscalcionapoli1 : Rai - Napoli attento ai migliori profili delle piccole di A: occhi su Zaccagni e Zappa #calciomercato - sportli26181512 : Parma e tre club di Serie B sfidano il Napoli per un terzino: Non c'è solo il Napoli sulle tracce di Salim...… - psb_original : Salernitana e Vicenza sfidano il Napoli per un talentuoso attaccante #SerieB -