Moto GP, Marc Marquez in ospedale: “La cosa più importante in questa gara è arrivare al traguardo. Ce la faremo” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Marc Marquez sta vivendo una fase della sua vita e della sua carriera molto difficile. L’otto volte Campione del Mondo è tornato in ospedale per un nuovo intervento sempre alla stessa spalla, a causa di una preoccupante infezione che lo costringerà a rimanere ancora fermo per diverse settimane. Impossibile stabilire i tempi di recupero perché purtroppo le variabili in gioco sono moltissime. Potrebbero essere sei i mesi necessari a Marquez prima di poter tornare in pista ma anche questi stima dovrà essere supportata dai fatti. In questo momento, però, l’aspetto più importante per il pilota spagnolo è il pieno recupero delle funzionalità della spalla. Dopo l’ultimo intervento, durato otto ore e riuscito perfettamente secondo l’equipe medica, il pilota della Honda HRC ha voluto mandare una messaggio di ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020)sta vivendo una fase della sua vita e della sua carriera molto difficile. L’otto volte Campione del Mondo è tornato inper un nuovo intervento sempre alla stessa spalla, a causa di una preoccupante infezione che lo costringerà a rimanere ancora fermo per diverse settimane. Impossibile stabilire i tempi di recupero perché purtroppo le variabili in gioco sono moltissime. Potrebbero essere sei i mesi necessari aprima di poter tornare in pista ma anche questi stima dovrà essere supportata dai fatti. In questo momento, però, l’aspetto piùper il pilota spagnolo è il pieno recupero delle funzionalità della spalla. Dopo l’ultimo intervento, durato otto ore e riuscito perfettamente secondo l’equipe medica, il pilota della Honda HRC ha voluto mandare una messaggio di ...

