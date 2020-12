Morta Lidia Menapace, staffetta partigiana ed ex senatrice (Di lunedì 7 dicembre 2020) Morta Lidia Menapace , 96 anni, staffetta partigiana ed ex senatrice di Rifondazione comunista. Da alcuni giorni era ricoverata per Covid nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Bolzano. ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020), 96 anni,ed exdi Rifondazione comunista. Da alcuni giorni era ricoverata per Covid nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Bolzano. ...

fattoquotidiano : Lidia Menapace è morta per Covid a 96 anni. Addio alla partigiana combattente che rifiutò le armi: femminista, paci… - TgLa7 : E' morta nell'ospedale di Bolzano l'ex partigiana Lidia #Menapace. Aveva 96 anni. E' stata nel 1964 la prima donna… - eziomauro : È morta Lidia Menapace, pacifista, staffetta partigiana e testimone della Resistenza - TeoloMassimo : RT @Corriere: Morta a 96 anni Lidia Menapace: partigiana, ex senatrice, era ricoverata per Covid - AlarmBell : RT @casamiaw8: È morta l'ex senatrice e partigiana Lidia Menapace. -