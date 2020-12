Messa di Natale, il parroco: “Tranquilli, Gesù può essere nato anche a luglio…” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un sacerdote gesuita, don Ottavio, cerca di rassicurare i fedeli: “Gesù non è nato a mezzanotte”. Foto © PixabayNatale sì, compleanno di Gesù forse. O forse no. A ridimensionare (o alimentare, chissà) il dibattito sulla Messa di mezzanotte interviene un sacerdote gesuita, Ottavio De Bertolis, che impiega la sua omelia nella Chiesa del Gesù di Roma per tranquillizzare i fedeli preoccupati di non poter partecipare alla consueta funzione del 25 dicembre. “Tranquilli, il 25 dicembre non è il compleanno di Gesù, non è nato a mezzanotte”. Per i più razionali, la conferma della convenzionalità della data. Per i più tradizionalisti, una doccia gelata. Sicuramente un argomento di discussione, al di là dell’area di studi che ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un sacerdote gesuita, don Ottavio, cerca di rassicurare i fedeli: “non èa mezzanotte”. Foto © Pixabaysì, compleanno diforse. O forse no. A ridimensionare (o alimentare, chissà) il dibattito sulladi mezzanotte interviene un sacerdote gesuita, Ottavio De Bertolis, che impiega la sua omelia nella Chiesa deldi Roma per tranquillizzare i fedeli preoccupati di non poter partecipare alla consueta funzione del 25 dicembre., il 25 dicembre non è il compleanno di, non èa mezzanotte”. Per i più razionali, la conferma della convenzionalità della data. Per i più tradizionalisti, una doccia gelata. Sicuramente un argomento di discussione, al di là dell’area di studi che ...

