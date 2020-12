In Campania ritorno in classe per gli alunni della seconda elementare dal 9 dicembre (Di lunedì 7 dicembre 2020) NAPOLI – Didattica in presenza anche per gli alunni della seconda elementare a partire da mercoledì 9 dicembre. Lo dispone un’ordinanza, la numero 95, firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e in corso di pubblicazione. La decisione di riprendere le lezioni anche nelle seconde classi delle primarie, oltre che nelle scuole dell’infanzia e nelle prime elementari, è stata assunta a seguito di una riunione dell’unità di crisi sulla base di una relazione tecnica che ha tenuto conto anche dei risultati dello screening sulla popolazione scolastica della Campania. Nonostante la regione sia stata inserita tra le aree di colore arancione, per tutte le altre classi della primaria e della secondaria di primo e secondo grado prosegue la didattica a distanza. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) NAPOLI – Didattica in presenza anche per gli alunni della seconda elementare a partire da mercoledì 9 dicembre. Lo dispone un’ordinanza, la numero 95, firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e in corso di pubblicazione. La decisione di riprendere le lezioni anche nelle seconde classi delle primarie, oltre che nelle scuole dell’infanzia e nelle prime elementari, è stata assunta a seguito di una riunione dell’unità di crisi sulla base di una relazione tecnica che ha tenuto conto anche dei risultati dello screening sulla popolazione scolastica della Campania. Nonostante la regione sia stata inserita tra le aree di colore arancione, per tutte le altre classi della primaria e della secondaria di primo e secondo grado prosegue la didattica a distanza.

