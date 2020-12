Il Papa ai medici e agli infermieri: "Grazie per tenerezza" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vicini agli uomini e alle donne che soffrono. Grazie per la vicinanza, Grazie per la tenerezza,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 7 dicembre 2020) Voglio essere vicino a tutti ie gliin questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere viciniuomini e alle donne che soffrono.per la vicinanza,per la,...

RaiNews : 'Grazie per la vicinanza, grazie per la tenerezza, grazie per la professionalità con cui vi prendete cura degli inf… - LorisCavallett1 : RT @RaiNews: 'Grazie per la vicinanza, grazie per la tenerezza, grazie per la professionalità con cui vi prendete cura degli infermi', scri… - FabioMalatesta : RT @RaiNews: 'Grazie per la vicinanza, grazie per la tenerezza, grazie per la professionalità con cui vi prendete cura degli infermi', scri… - tfabiani2 : RT @RaiNews: 'Grazie per la vicinanza, grazie per la tenerezza, grazie per la professionalità con cui vi prendete cura degli infermi', scri… - RaiNews : 'Grazie per la vicinanza, grazie per la tenerezza, grazie per la professionalità con cui vi prendete cura degli inf… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa medici Il Papa ai medici e agli infermieri: "Grazie per tenerezza" Gazzetta del Sud Ravenna, rinnovato il consiglio direttivo dlel'ordine dei medici. Falcinelli riconfermato presidente

Il 3 dicembre il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nominato con le elezioni del 28 e 29 novembre, si è riunito per eleggere l’esecutivo. È stato rieletto P ...

Natale, Papa Francesco dona tamponi e vaccini anti-influenzali ai trans di Torvaianica

Città del Vaticano – Tamponi e vaccini anti-influenzali per i trans di Torvaianica. E' il dono natalizio che Papa Francesco ha voluto fare a questa piccola comunità ...

Il 3 dicembre il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nominato con le elezioni del 28 e 29 novembre, si è riunito per eleggere l’esecutivo. È stato rieletto P ...Città del Vaticano – Tamponi e vaccini anti-influenzali per i trans di Torvaianica. E' il dono natalizio che Papa Francesco ha voluto fare a questa piccola comunità ...