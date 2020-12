Il Mes | la riforma e le giravolte politiche Il commento di Cedrone e Triulzi

Leggi su formiche

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ancora si continua a mistificare e a polemizzare intorno al Mes. In Italia, per non farci mancare niente, abbiamo aggiunto una polemica nuova, surreale, circa l’opportunità di prendere o meno i prestiti messi a disposizione per la sanità. Così il Mes è diventato l’oggetto di, senza però che all’opinione pubblica venisse spiegato con chiarezza l’oggetto del contendere. Perciò forse conviene ricordare brevemente perché è nato, cosa prevede e se è opportuno cambiarlo o meno. Per quanto riguarda l’origine vogliamo ricordare che essa risale al 2 febbraio 2012 con un accordo intergovernativo sottoscritto da 17 Paesi dell’Unione. Ha avuto come progenitore due altri meccanismi precedenti, nati per far fronte alla crisi finanziaria scoppiata nel 2008, per sopperire anche ai limiti della Bce, prima che Mario Draghi lanciasse il Qe. La prima ...