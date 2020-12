GF Vip 5, Urtis è innamorato di Zorzi? La reazione di Tommaso: «Ma siamo amiche! Secondo me è in astinenza» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Giulia e Tommaso (US Endemol Shine) Nella casa del Grande Fratello Vip, come sostiene Giulia Salemi, Tommazo Zorzi potrebbe avere trovato il “chiodo schiaccia chiodo a chilometro zero” dell’ormai ritirato Francesco Oppini. Nelle scorse ore, il milanese ha infatti scoperto dalla stessa Giulia e da Selvaggia Roma che Giacomo Urtis nutre un interesse per lui al di là dell’amicizia. Una notizia shock che l’ha lasciato incredulo e attonito, ma su cui potrebbe marciarci sopra Alfonso Signorini, da tempo in cerca di un compagno per Tommaso. Appena Giulia e Selvaggia gli hanno svelato della “cotta” di Giacomo, Tommaso è apparso incredulo: “Rido, non per altro, perché lo conosco veramente da anni e ho conosciuto le persone che frequentava, tipo dei giocatori di rugby, dei tori. Mi ha detto che non gli piace ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Giulia e(US Endemol Shine) Nella casa del Grande Fratello Vip, come sostiene Giulia Salemi, Tommazopotrebbe avere trovato il “chiodo schiaccia chiodo a chilometro zero” dell’ormai ritirato Francesco Oppini. Nelle scorse ore, il milanese ha infatti scoperto dalla stessa Giulia e da Selvaggia Roma che Giacomonutre un interesse per lui al di là dell’amicizia. Una notizia shock che l’ha lasciato incredulo e attonito, ma su cui potrebbe marciarci sopra Alfonso Signorini, da tempo in cerca di un compagno per. Appena Giulia e Selvaggia gli hanno svelato della “cotta” di Giacomo,è apparso incredulo: “Rido, non per altro, perché lo conosco veramente da anni e ho conosciuto le persone che frequentava, tipo dei giocatori di rugby, dei tori. Mi ha detto che non gli piace ...

