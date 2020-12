Fausto Brizzi, parla la neomoglie Silvia Salis: 'Contro di lui non c'era nulla' (Di lunedì 7 dicembre 2020) La campionessa e il regista accusato di molestie e poi prosciolto da tutte le accuse si sono sposati lo scorso 14 novembre: 'Ho capito fin dal primo giorno che era un uomo lontanissimo dall'immagine ... Leggi su today (Di lunedì 7 dicembre 2020) La campionessa e il regista accusato di molestie e poi prosciolto da tutte le accuse si sono sposati lo scorso 14 novembre: 'Ho capito fin dal primo giorno che era un uomo lontanissimo dall'immagine ...

Fausto Brizzi, parla la neomoglie Silvia Salis: “Contro di lui non c’era nulla”

La campionessa e il regista accusato di molestie e poi prosciolto da tutte le accuse si sono sposati lo scorso 14 novembre: “Ho capito fin dal primo giorno che era un uomo lontanissimo dall’immagine d ...

