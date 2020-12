F1, GP Abu Dhabi 2020: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 11-13 dicembre (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Circus di F1 è prossimo a far calare il sipario per questa stagione. Dopo il doppio appuntamento a Sakhir, si volge lo sguardo all’ultimo GP di Abu Dhabi (11-13 dicembre), sede ormai consueta dell’ultimo atto del campionato del mondo. Come è noto, i giochi sono fatti e Lewis Hamilton e la Mercedes hanno già vinto i titoli piloti e dei costruttori. Tuttavia, dei temi di cui parlare ce ne sono. In primis, Hamilton ci sarà? Difficile. Il campione del mondo in carica, positivo al Covid-19, secondo le norme vigenti non potrebbe avere l’opportunità di gareggiare. Da capire se la scuderia di Brackley avrà il potere di ottenere una deroga a riguardo. Nel caso in cui Lewis non dovesse correre, è molto probabile che George Russell possa avere la sua seconda chance, dopo la splendida figura in Bahrain. In questo contesto vorrà riscattarsi il finlandese ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Circus di F1 è prossimo a far calare il sipario per questa stagione. Dopo il doppio appuntamento a Sakhir, si volge lo sguardo all’ultimo GP di Abu(11-13), sede ormai consueta dell’ultimo atto del campionato del mondo. Come è noto, i giochi sono fatti e Lewis Hamilton e la Mercedes hanno già vinto i titoli piloti e dei costruttori. Tuttavia, dei temi di cui parlare ce ne sono. In primis, Hamilton ci sarà? Difficile. Il campione del mondo in carica, positivo al Covid-19, secondo le norme vigenti non potrebbe avere l’opportunità di gareggiare. Da capire se la scuderia di Brackley avrà il potere di ottenere una deroga a riguardo. Nel caso in cui Lewis non dovesse correre, è molto probabile che George Russell possa avere la sua seconda chance, dopo la splendida figura in Bahrain. In questo contesto vorrà riscattarsi il finlandese ...

