«Euphoria», com'è l'episodio speciale «Troubles don't last always» (Di lunedì 7 dicembre 2020) È qualcosa di potente, l’episodio di Euphoria intitolato Trouble don’t last always, trasmesso su Sky Atlantic nella notte tra il 6 e il 7 dicembre in contemporanea con gli Stati Uniti e disponibile su Now Tv, insieme a tutta la prima stagione (anche On Demand su Sky). Si tratta della prima parte di un dittico che fa da raccordo tra la prima stagione e la seconda, posticipata a causa dell’emergenza sanitaria. A fare da padrone anche in questo primo speciale è la penna di Sam Levinson, ideatore di una delle serie teen più forti degli ultimi anni. I fan di Euphoria potrebbero rimanere spiazzati, poiché lo speciale è la sublimazione del dramma esistenziale della protagonista Rue, certo, ma con un registro universale che colpisce lo stomaco e scava bell’anima di tutti, ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) È qualcosa di potente, l’diintitolato Trouble don’t, trasmesso su Sky Atlantic nella notte tra il 6 e il 7 dicembre in contemporanea con gli Stati Uniti e disponibile su Now Tv, insieme a tutta la prima stagione (anche On Demand su Sky). Si tratta della prima parte di un dittico che fa da raccordo tra la prima stagione e la seconda, posticipata a causa dell’emergenza sanitaria. A fare da padrone anche in questo primoè la penna di Sam Levinson, ideatore di una delle serie teen più forti degli ultimi anni. I fan dipotrebbero rimanere spiazzati, poiché loè la sublimazione del dramma esistenziale della protagonista Rue, certo, ma con un registro universale che colpisce lo stomaco e scava bell’anima di tutti, ...

northremus : how to smettere di pensare allo speciale di Euphoria #Euphoria - AnchisoLRS : still pensando alla puntata speciale di euphoria, da cui mi aspettavo di tutto tranne che mi avrebbe fatto piangere… - exp0s1ngmyself4 : com’è il nuovo episodio di euphoria? - VampiresTears : All'inizio dell'autunno, i fan di Euphoria hanno ricevuto una splendida notizia. - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: 'come vuoi che tua madre e tua sorella ti ricordino?' 'come qualcuno che ha provato davvero di essere qualcuno che non po… -