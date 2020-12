Erika | malata di Covid-19 | muore poche ore dopo aver partorito il suo secondogenito | ' Non aveva patologie pregresse'

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Mette al mondo il suoorea causa delBacerra, 33enne di Detroit, in Michigan, era all'ottavo mese di gravidanza quando ha scoperto di essere affetta dal ...

Il Mattino

Mette al mondo il suo secondogenito e muore poche ore dopo a causa del covid. Erika Bacerra, 33enne di Detroit, in Michigan, era all'ottavo mese di gravidanza quando ha scoperto ...Era tutto pronto per Diego. La mamma aveva già pensato a tutto: culla, tutine, scatole di pannolini, era il suo secondo figlio, c'è già la sorellina in casa, che a ...