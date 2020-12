Enel, Starace: “Futuro è più digitale. Accelerare transizione per cogliere benefici” (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Una Enel sempre più digitale ed al servizio del Paese. Così il numero uno della compagnia energetica, Francesco Starace, dipinge l’azienda fra 10 anni, in una intervista all’evento “Live In Courmayeur” di Sky TG 24. “Un’azienda molto diversa da quella che è adesso, probabilmente la più digitale tra le aziende energetiche”, afferma il manager, aggiungendo che manterrà sempre “nel suo DNA lo spirito di servizio e lo spirito di far bene alla società in cui opera”. Starace ha anche parlato della transizione energetica, affermando che l’emergenza Covid ha riportato l’accento sulla sostenibilità e “ci ha fatto fare un viaggio nel tempo” nel “Futuro del sistema energetico” fra 5 o 10 anni. L’Ad ha anche ribadito che “non è vero che grandi percentuali di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Unasempre piùed al servizio del Paese. Così il numero uno della compagnia energetica, Francesco, dipinge l’azienda fra 10 anni, in una intervista all’evento “Live In Courmayeur” di Sky TG 24. “Un’azienda molto diversa da quella che è adesso, probabilmente la piùtra le aziende energetiche”, afferma il manager, aggiungendo che manterrà sempre “nel suo DNA lo spirito di servizio e lo spirito di far bene alla società in cui opera”.ha anche parlato dellaenergetica, affermando che l’emergenza Covid ha riportato l’accento sulla sostenibilità e “ci ha fatto fare un viaggio nel tempo” neldel sistema energetico” fra 5 o 10 anni. L’Ad ha anche ribadito che “non è vero che grandi percentuali di ...

Una Enel sempre più digitale ed al servizio del Paese. Così il numero uno della compagnia energetica, Francesco Starace, dipinge l'azienda fra ...

